Mobilità Roma, la Lega: “Oltre 70.000 no Ztl presto manifestazione in campidoglio, maggioranza incartata revochi la delibera”

Mobilità Roma, la Lega: “Oltre 70.000 no Ztl presto manifestazione in campidoglio,...

“Il numero di cittadini che si oppongono alla delibera dell’amministrazione Gualtieri che vuole impedire l’accesso ai mezzi a motore di non recente costruzione nel perimetro della fascia verde più grande d’Europa, che vanta però i mezzi pubblici tra i peggiori del continente, cresce di minuto in minuto. Le firme raccolte finora dalla petizione lanciata dalla Lega sono oltre 70.000, più di 50.000 quelle online, cui si sommano quelle raccolte sul territorio. La maggioranza è ormai incartata su se stessa e i Municipi convocano assemblee straordinarie che bocciano il provvedimento”.

Lo dichiara in una nota il consigliere e capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, promotore della petizione contro i divieti previsti nella fascia verde.

“La delibera deve essere revocata. Presto ci presenteremo sotto il Campidoglio, niente deroghe e misure tampone, no a tentativi maldestri di mettere in campo ulteriori proposte discriminatorie contro i romani e il loro diritto alla mobilità, esempi di un intollerabile delirio eco-chic. Prima mezzi pubblici adeguati e confini che non confondano Roma con realtà territoriali che non misurano nemmeno l’estensione di un solo Municipio capitolino. Il sindaco Gualtieri, l’assessore Patanè e il presidente della Commissione mobilità Zannola aprano urgentemente un tavolo su questo tema con la Lega, le opposizioni contrarie, le associazioni e comitati no Ztl dei cittadini e delle auto e moto storiche” conclude Santori.

