Mobilità Roma – La presidente Celli: “La Capitale si muove verso il futuro con stazione piazza Venezia Metro C”

“Roma si muove verso il futuro. E’ partito questa mattina il cantiere della stazione di Piazza Venezia della metro C. Una giornata significativa ed emozionante. Le istituzioni unite, dal Governo a Roma Capitale, per un’opera che segnerà nei prossimi anni una svolta nella mobilità romana. Si investe su infrastrutture strategiche e moderne. La nuova stazione avvicinerà le periferie al centro e diventerà un autentico polo museale che farà rivivere l’antica via Flaminia. Sarà un cantiere complesso che coniugherà l’innovazione alla storia e alla tutela archeologica, con il supporto delle Sovrintendenze. Sarà una grande sfida: con i finanziamenti ottenuti dall’ultima legge di bilancio, si lavorerà per prolungare la linea C fino a Farnesina, rafforzando e rendendo più efficiente il sistema metropolitano e dei trasporti della città. Andiamo avanti con coraggio e determinazione. L’Assemblea capitolina garantirà il sostegno necessario ai diversi passaggi che porteranno alla realizzazione dell’opera“.

Cosi in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

