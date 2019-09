Moda donna, torna l’abito bianco, le star lo prediligono nell’estate internazionale

Moda sempre alla ribalta in estate, con occhi puntati sui nuovi trend, le tendenze di grido, le ´mode´ per appunto che, di fatto, indicano la strada, orientando spesso i gusti e le scelte di mercato, attravero scelte di campo non sempre di carattere innovativo e rivoluzionario. Ma non per questo di grande valore e di grande impatto. Anzi.

Ne é una prova piuttosto intrigante e chiarificatrice il ritorno di fiamma, ad esempio, del classico abito bianco. Un modello e un colore, quello dell´abito bianco per appunto, che é ritornato in cima agli interessi ed al gradimento del grande pubblico e di coloro che, soprattutto, come si dice in gergo, fanno tendenza. Ma perché´?

Moda donna, torna l’abito bianco: perché è sempre una buona scelta

Apprezzato per la sua natura intramontabile e per una qualitá irrinuciable, vale a dire quella dell’eleganza che sposa la essenza semplice di un capo con l´anima sofisticata, l´abito bianco é tornato a prendersi la scena.

Lo dimostrano i dati dai fatto sono tantissime quelle che lopreferiscono, tra le donne di tutto il mondo, rispetto ad altri capi, in questa estate calda e variegata del 2019. E peraltro, molte star e celebritá internazionali lo scelgono con sempre maggior interesse.

Un capo che ha sempre nuova vita, é vero, ma anche una qualitá non trascurabile, quella di esser buono a tutte le ore.

Di giorno e di sera, per una colazione o al pomeriggio, per cerimonie o per un drink.

L’abito bianco,si riprende ció che ´suo, e torna a essere un ‘must have’ della bella stagione, e si palesa versatile come pochi altri.

Sia semplice che ricarcato, é un abito, il bianco, che tante donne vip scelgono in questi giorni.

Dalle star del cinema e celebrities internazionali alle first lady come Melania Trump, che si riconferma un riferimento in fatto di moda e tendenze. La moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha scelto proprio per diverse uscite pubbliche, incluse le giornate del G7 che si è appena chiuso a Biarritz.