(Adnkronos) – Una bambina di quattro anni ha perso la vita questa mattina precipitando dal settimo piano di un palazzo in cui viveva con i genitori. Il fatto è accaduto a Modena, in via Cardarelli, traversa di via Giardini. La piccola, di origini africane, è morta sul colpo.

Immediati i soccorsi giunti sul posto, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. Ancora in corso le indagini degli agenti della Polizia di Stato. Al momento si ipotizza un incidente.