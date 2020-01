Modena, dopo il citofono Salvini indica un negozio: “qui si spaccia”

Mentre è a Modena, dove si trova nel corso del suo tour elettorale in giro per l’Emilia, Matteo Salvini torna ad indossare gli abiti del ‘giustiziere’ e , dopo aver colloquiato con alcune mamme, si fa indicare un indirizzo specifico. Quindi, accesa la camera, si appresta replicare se stesso: ”Dov’è questo negozio, è qui al civico 38?”, domanda l’ex ministero dell’Interno: ‘‘Chiediamo cortesemente a chi di dovere, alla procura e alle forze dell’ordine, di fare i dovuti controlli in questo negozio, perché qua dentro si spaccia la droga“.

“Speriamo. che la nostra presenza di oggi possa portare a fare i controlli del caso, possa portare a qualche chiusura e a qualche arresto. Ringrazio le mamme e le nonne che ci hanno messo la faccia. E’ dal ’99 che c’è questo negozio? Sono vent’anni? Visto che sono testone, tornerò tutte le volte, finché non sarà chiuso definitivamente”.

