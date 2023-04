Momenti di paura a Roma per l’incendio scoppiato negli uffici del Municipio VII. Le fiamme hanno riguardato i locali della presidenza all’ultimo piano della sede di piazza di Cinecittà con fuoco e fumo nero visibili a distanza.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo: a bruciare sarebbe stato l’ufficio del capo staff del presidente Francesco Laddaga. Non si registrano feriti o intossicati tra i dipendenti municipali né tra lo staff. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti: si indaga sull’origine dell’incendio. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di incendio per cause accidentali.