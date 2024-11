Momodesign presente a Eicma 2024

(Adnkronos) –

Momodesign per la prima volta insieme al Gruppo Dainese, presenta esclusive anteprime di prodotto per tutti gli appassionati del marchio e per chi ama vivere la città sulle due ruote.

Momodesign è presente in EICMA 2024 con una nuova gamma 2025 in ambito caschi con l’innovativo modello AERO, il rinnovato modello FGTR e la nuova esclusiva linea di abbigliamento moto. Il casco AERO si caratterizza per un design essenziale e per le sue caratteristiche tecniche avanzate come la calotta del casco che incorpora l’ampia visiera esterna con un movimento innovativo a scomparsa e brevettato. In esclusiva ad Eicma anche la prima collezione di abbigliamento protettivo per il commuting urbano di Momodesign. Progettata dal centro stile Momodesign, in collaborazione sempre con Dainese. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)