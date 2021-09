Mondiale Qatar 2022, le regole per la qualificazione: playoff e quante squadre passano per ogni girone

L’Italia non può più sbagliare. Dopo il pareggio contro la Svizzera, il secondo consecutivo, gli Azzurri dovranno attendere novembre per certificare la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar del 2022. Tra due mesi, quando il campionato si fermerà ancora, la squadra di Mancini affronterà ancora la Svizzera, seconda nel girone a quattro punti di distanza ma con due gare in meno.

All’Olimpico si deciderà quindi il destino degli Azzurri, campioni europei in carica ma preoccupati per il pericoloso precedente. E’ ancora negli occhi di tutti l’eliminazione dell’Italia da parte della Svezia nel playoff per la qualificazione ai Mondiali del 2018. Ebbene, lo spettro dello spareggio torna ad aleggiare dalle parti di Coverciano.

Se L’Italia non dovesse vincere contro la Svizzera rischierebbe infatti di finire seconda nel girone di qualificazione a Qatar 2022. E seconda vuol dire playoff. Le regole infatti dicono questo: passano direttamente alla fase finale del Mondiale tutte le prime dei rispettivi gironi. Le seconde, integrate con due nazionali ripescate dalla Nations League formeranno tre gironi da quattro squadre.

Semifinali a eliminazione diretta e finali, questo il percorso dei gironi dei playoff. Ennesimo ostacolo che Mancini eviterebbe volentieri, memore dell’ultima catastrofe calcistica che portò in dote il playoff più recente. Per eludere il pericolo all’Italia non resta che vincere le ultime tre partite restanti. Il destino azzurro è ancora nelle nostre mani,