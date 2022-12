Mondiali 2022, Croazia batte Giappone ai rigori e va ai quarti

(Adnkronos) – La Croazia ha battuto il Giappone per 4-2 dopo i calci di rigore negli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e si è qualificata per i quarti di finale. La gara è terminata 1-1 dopo tempi regolamentari e supplementari. Al vantaggio nipponico firmato da Maeda al 43′, ha replicato Perisic al 55′. Eroe della serata il portiere croato Livakovic, che ha parato 3 rigori.

La sequenza dei penalty: Minamino (G) parato; Vlasic (C) gol; Mitoma (parato); Brozovic (C) gol; Asano (G) gol; Livaja (C) palo; Yoshida (G) parato; Pasalic (C) gol.