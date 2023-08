(Adnkronos) – Marcell Jacobs in pista con la staffetta dell’Italia ai Mondiali di atletica leggera 2023 di Budapest. Il campione olimpico, a due anni dall’oro di Tokyo, torna a correre con la 4×100: domani, venerdì 25 agosto, scende in pista nelle batterie alle 19.30. Marcell Jacobs tornerà a correre domani 25 agosto con la staffetta 4×100, in batteria ai Mondiali di Budapest alle 19.30. A ufficializzarlo è stato il responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo nella conferenza stampa della vigilia a Casa Italia. “Marcell Jacobs sarà in seconda frazione – le sue parole -. Per il resto della squadra devo sciogliere gli ultimi dubbi, darò la formazione soltanto nel corso del riscaldamento pre-gara”.

“Sono contento di essere qui, anche perché era da Tokyo che non prendevo parte alla 4×100 e devo dire che mi è mancata parecchio. Mi è mancato il gruppo, stare insieme, fare le esercitazioni che facciamo di solito. Siamo determinati e preparati per questa staffetta, stiamo lavorando bene e in questi due giorni ho provato i cambi: c’è un ottimo feeling, la pista è veloce, ci possiamo divertire”, dice Jacobs, reduce dall’eliminazione in semifinale nei 100 metri.

“Nei 100 metri è una stagione in cui il livello medio si è alzato moltissimo. Ci sono state tante sorprese, con l’esclusione di Kerley dalla finale. Si vedeva che Lyles era in gran forma, anche se dopo la semifinale avrei scommesso qualcosa di più su Coleman, ma era una gara aperta”, aggiunge il campione olimpico di 100 e 4×100.