Mondiali atletica Budapest 2023, oggi 21 agosto: orari Rai e Sky, come vederli in tv

(Adnkronos) – Terza giornata ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 oggi lunedì 21 agosto. L’Italia, dopo la medaglia di bronzo di Antonella Palmisano nella marcia 20 km, va a caccia di altri risultati di prestigio nelle gare che saranno trasmesse in diretta tv su Rai e Sky. Il programma di oggi non prevede sessione mattutina.

Si parte con le qualificazioni del salto in alto femminile alle 18.40, in pedana le azzurre Roberta Bruni e Elisa Molinarolo.

Quindi, in pista per le batterie dei 400 metri: tra le donne Ayomide Folorunso, Eleonora Marchiando, Rebecca Sartori. Tra gli uomini, riflettori su Mario Lambrughi e Alessandro Sibilio. Nel triplo, la finale maschile con l’azzurro Emmanuel Ihemeje a caccia di gloria. Saranno Hassane Fofana e Lorenzo Simonelli nelle semifinali dei 110 ostacoli a cercare il pass per la finale. Nei 100 metri femminili, Zaynab Dosso – dopo aver eguagliato il record italiano con 11”14 in batteria – prova ad entrare nella finale che chiude la giornata.

Ore 18.40 – Salto con l’asta femminile – Qualificazioni: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo;

Ore 18.50 – 400 m ostacoli femminili – Batterie: Ayomide Folorunso, Eleonora Marchiando, Rebecca Sartori;

Ore 19.35 – 400 m ostacoli maschili – Semifinali: Mario Lambrughi, Alessandro Sibilio;

Ore 19.40 – Salto triplo maschile – Finale: Emmanuel Ihemeje;

Ore 20.05 110 m ostacoli maschili – Semifinali: Hassane Fofana, Lorenzo Simonelli;

Ore 20.35 – 100 m femminili – Semifinali: Zaynab Dosso;

Ore 21.40 – 110 m ostacoli maschili – Finale: Eventuali Hassane Fofana, Lorenzo Simonelli;

Ore 21.50 – 100 m femminili – Finale: Eventuale Zaynab Dosso.

Le gare di oggi, 21 agosto, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sy Rai 2 dalle 18.35 alle 20.3. Quindi, passaggio su RaiSport (20.30-21.00) e chiusura su Rai 2 (21.00-22.00).

Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena dalle 18.40 alle 22.15 e un’ulteriore mezz’ora su Sky Sport Summer (22.15-22.45). L’intero programma sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 (18.30-22.30).