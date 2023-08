Mondiali atletica Budapest oggi, orari tv e programma 26 agosto

(Adnkronos) –

Dalla maratona femminile alle finali delle staffette 4×100 maschile e femminile. Oggi 26 agosto ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 va in scena la penultima giornata di gare che, in diretta tv e streaming su Rai e Sky, possono regalare emozioni azzurre. Riflettori puntati in particolare sulle finali delle staffette, con la 4×100 maschile qualificata con il miglior tempo e con quella femminile capace di ritoccare il record italiano.

Il programma si apre alle 7 con la maratona femminile, a cui partecipa Giovanna Epis. Il resto della mattinata, tra decathlon e qualificazioni del peso femminile, non coinvolge l’Italia.

Per gli azzurri, i riflettori si accendono con la sessione pomeridiana. Dalle 19.25 Claudio Stecchi è impegnato nella finale del salto con l’asta. Alle 20.50 in pista nella finale dei 5000 metri c’è Nadia Battocletti. Primo turno per le staffette 4×400 metri: azzurri alle 19.42, mentre la 4×400 femminile scende in pista alle 20.07. A chiudere il programma, le finali delle 4×100 con le 2 staffette dell’Italia.

7.00 – Maratona femminile: Epis;

10.05 – 110 ostacoli – Decathlon;

10.25 – Peso femminile – Qualificazione;

11.00 – Disco – Decathlon (Gruppo A);

12.05 – Disco – Decathlon (Gruppo B);

13.00 – Asta – Decathlon (Gruppo A);

14.00 – Asta – – Decathlon (Gruppo B);

19.05 – Giavellotto – Decathlon (Gruppo A);

19.25 – Asta maschile – Finale: Stecchi;

19.30 – 4×400 maschile – Batterie: Italia;

19.55 – 4×400 femminile – Batterie: Italia;

20.10 – Giavellotto – Decathlon (Gruppo B);

20.15 – Peso femminile – Finale;

20.30 – 800 metri maschili – Finale;

20.50 – 5000 metri femminili – Finale: Battocletti;

21.25 – 1500 metri – Decathlon;

21.40 – 4×100 maschile: Italia;

21.53 – 4×100 femminile: Italia.

Le gare di oggi sono trasmesse in chiaro da Rai 2 a partire dalle 9.50 e fino alle 9.30. Quindi, su RaiSport dalle 9.30 alle 12.45. Nel pomeriggio, diretta su Rai 2 dalle 18.55 alle 20.30. Quindi passaggio su RaiSport dalle 20.30 alle 21.00 e chiusura su Rai 2 dalle 21.00 alle 22.00, con le finali delle staffette 4×100. La diretta streaming è disponibile su RaiPlay.

Per gli abbonati a Sky, le gare della mattina sono trasmesse in diretta da Sky Sport Summer e Sky Sport Arena dalle 6.50 alle 10.00. Su Sky Sport Summer dalle 10.00 alle 12.45. Nel pomeriggio, diretta su Sky Sport Arena dalle 19.00 alle 22.45. La diretta streaming è disponibile sull’app SkyGo.

Eurosport 1 trasmetterà le gare in diretta dalle 7.00 alle 12.45 e la sessione pomeridiana fino alle 22.30. Diretta streaming su Eurosport/Discovery+, dove saranno disponibili tutti i segnali separati per singole specialità, in diretta integrale e anche on-demand.