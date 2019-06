Mondiali calcio femminili, Italia-Cina: dove e a che ora vederla in TV

Il sogno azzurro continua, l’Italia femminile ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale arrivando in testa al girone C, e ora si prepara ad affrontare la Cina. Il sogno finale è alla portata di mano, le azzurre hanno le potenzialità per arrivare in fondo, ma non dovranno sottovalutare l’avversario. È stato chiara Milena Bertolini, che he messo in guardia la squadra.

La partita tra Italia e Cina è in programma a Montpellier oggi alle 18. La partita sarà visibile in chiaro su Rai Uno, su Sky Calcio Mondiale (il programma dedicato al Mondiale francese) e su Sky Sport 1. Il match sarà inoltre visibile in streaming sulle piattaforme RaiPlay e SkyGo.

Italia-Cina, la conferenza di Milena Bertolini

Aggiornamento 9:00

Alla vigilia della gara tra Italia e Cina valida per gli ottavi di finale del Mondiale femminile di calcio, ha parlato in conferenza stampa il ct Milena Bertolini, che ha analizzato la gara: “La Cina è forte, non si arriva agli ottavi se non si ha qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, che gioca di rimessa ma non solo. Noi cerchiamo di armonizzare difesa e costruzione del gioco mettendoci un po’ di fantasia, una particolarità del calcio italiano e delle nostre ragazze. Sarà un ottavo di finale molto equilibrato”.

Continua il ct Bertolini che come regalo di compleanno (compire 53 anni) vorrebbe ricevere il passaggio del turno in regalo: “E’ lo stesso regalo che vorrebbero anche tutte le ragazze: il passaggio del turno sarebbe fantastico. In questi due anni abbiamo lavorato tanto, duramente, non ci siamo mai risparmiate. Pensavo di riuscire a passare la fase a gironi, ma non di riuscirci da prime del girone”, ha concluso Milena Bertolini.