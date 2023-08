Mondiali ciclismo 2023, ottavo giorno: italiani in gara oggi 10 agosto

(Adnkronos) – Ottavo giorno dei Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow. Dopo l’oro di ieri di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro, categoria under 23, continua il percorso degli italiani in gara. Come di consueto, le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1, diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN a partire dalle 12.15 ora italiana.

Ciclismo su strada



Cronometro individuale juniores femminile (Federica Venturelli, Alice Toniolli), ore 12.15

Cronometro individuale élite femminile (Vittoria Guazzini, Alessia Vigilia), ore 14.40

Mountain bike



Cross country juniores femminile (Valentina Corvi, Elisa Lanfranchi, Giada Martinoli, Marika Celestino), ore 14.40

Cross country juniores maschile (Elian Paccagnella, Gabriel Borre, Tommaso Bosio, Matteo Ceschin), ore 15.00

Cross country short track maschile (Daniele Braidot, Nadir Colledani, Juri Zanotti), ore 18.45

Cross country short track femminile (Martina Berta, Giada Specia, Chiara Teocchi, Greta Seiwald), ore 19.30