(Adnkronos) – Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il 28enne emiliano tocca in 14’16″88 davanti al francese Damien Joly (14’19″62) al norvegese Henrik Christiansen (14’24″08). Paltrinieri torna a vincere i 1500 stile libero ai mondiali in vasca corta a distanza di 8 anni, diventando il primo italiano a conquistare per la seconda volta un titolo iridato in vasca da 25 metri.