Mondiali per club in Cina, Infantino: “Decisione storica”

I prossimi mondiali di calcio per club si giocheranno in Cina. Questo quanto deciso dalla Fifa, che tramite le parole del suo numero uno Gianni Infantino, ha annunciato l’inizio della competizione a giugno-luglio 2021.

“Questa è una decisione storica per il calcio – ha affermato Infantino-. Sarà una competizione che ogni persona, ogni bambino e chiunque ami il calcio attenderà con impazienza”. Una nuova novità per le competizioni europee. Dopo la decisone di tagliare la Confederations Cup, la Fifa ha deciso di spostare in Cina il Mondiale per club.

Mondiale per club in Cina: i dettagli

Alla nuova competizione continentale prenderanno parte 24 squadre, tra cui 8 europee, 6 per il Sudamerica e 10 per gli altri (Asia, Africa, Nord-centro America, Oceania). I criteri di qualificazione alla competizione potranno essere scelti in autonomia da ciascuna federazione.