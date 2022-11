Mondiali Qatar 2022, Croazia-Canada 4-1

(Adnkronos) – La Croazia rimonta e batte 4-1 il Canada nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022. La nazionale adriatica sale a 4 punti, in vetta alla classifica con il Marocco, mentre i nordamericani sono fermi a quota zero alle spalle del Belgio (3).

LA PARTITA – Il Canada parte sparato: 68 secondi ed è gol. Buchanan crossa da destra, Davies si catapulta in area e insacca con un colpo di testa imperioso: 1-0 e la Croazia è sotto senza nemmeno aver iniziato a giocare. Modric & co. hanno l’esperienza necessaria per assorbire l’urto e gestire l’avvio complicato: il Canada, straripante a livello atletico, avanza a folate e mette in difficoltà i rivali. Progressivamente, però, la qualità tecnica dei croati emerge. Con Brozovic e Kovacic a far compagnia a Modric, i vicecampioni del mondo hanno sempre la soluzione per far girare il pallone.

La manovra decolla e al 30′ arriva il pareggio: Livaja imbuca per Kramaric, l’1-1 viene però cancellato dal Var. La rete è solo rinviata. Al 36′ Kovacic accende l’azione, Perisic rifinisce e Kramaric – stavolta in posizione regolare – da sinistra non sbaglia: 1-1. Il Canada accusa il colpo e prima del riposo si ritrova sotto. Al 44′ la percussione di Juranovic spezza il fronte nordamericano, Livaja non si fa pregare e dal limite spara di destro: 2-1.

La gara appare indirizzata e il secondo tempo conferma l’impressione. Il Canada cerca di pungere con conclusioni da fuori che non sorprendono Livakovic. La Croazia detta il ritmo e quando accelera fa centro. Al 70′ Perisic si mette in proprio e offre a Kramaric una palla d’oro, controllo nel cuore dell’area e sinistro impeccabile: 3-1 e sipario. L’ultima porzione di gara serve solo ad arrotondare il punteggio. Sui titoli di coda, gloria anche per Majer che insacca a porta vuota: 4-1.