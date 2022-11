Mondiali Qatar 2022, Gassmann: ”Cerimonia pacchiana per Paese che viola i diritti umani”

(Adnkronos) – ”Credo che le 6.500 persone, lavorator

i

immigrati, morte per costruire gli stadi in quel paese dove i diritti umani non vengono rispettati, rendano questi mondiali l’opposto di quello che la pacchiana cerimonia di apertura ha voluto raccontarci: ‘uguaglianza’?”. Alessandro Gassmann contattato dall’Adnkronos, critica aspramente la scelta di tenere i mondiali di calcio 2022 in Qatar, viste le migliaia di morti sul lavoro e alla luce dell’assenza della condizione femminile del paese ospite. ”Non può esserci giustizia – conclude l’attore – fino a quando esisteranno ancora paesi dove le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini”.

(di Alisa Toaff)