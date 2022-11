Mondiali Qatar 2022, Gene Gnocchi: “Ottimo spot per basket”

(Adnkronos) – “Le mie prime impressioni sull’esordio dei Mondiali in Qatar? Beh, dal punto di vista dell’appeal tecnico, la prima partita si può usare nelle scuole per invogliare i bambini a darsi al basket”. All’Adnkronos Gene Gnocchi commenta così, con il consueto tono dissacrante e divertito, l’inizio dei Mondiali 2022, partito con il match Qatar – Ecuador conclusosi con la vittoria dell’Ecuador per 2-0. “La mascotte dei Mondiali -osserva poi il comico- ci ha consentito di rivalutare quell’obbrobrio che era ‘Ciao’ di Italia 90. Perché non era pensabile che si potesse fare una cosa più brutta di quella lì, invece ci siamo riusciti”.

Sul fronte calciatori, “c’è un problema a livello di agibilità degli stadi -avvisa Gnocchi- perché ogni volta che un calciatore non prende la palla e zappa il terreno trova un giacimento di gas”.