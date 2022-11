Mondiali Qatar 2022, Svizzera-Camerun 1-0

(Adnkronos) – La Svizzera si è imposta di misura 1-0 sul Camerun, nella gara valida per il gruppo G dei Mondiali di Qatar 2022. Il primo tempo del match è vissuto di fiammate con gli africani che si sono resi più pericolosi con Toko Ekambi in due occasioni e con Hongla, mentre nel finale di tempo gli elvetici hanno sfiorato il gol con Akanji, ma il suo colpo di testa è terminato di poco al lato.

Ad inizio ripresa la Svizzera di Yakin è passata in vantaggio, al 48′ servizio perfetto di Shaqiri dalla destra per Embolo che tutto solo al centro dell’area ha solo dovuto spingere in rete di piatto destro il pallone del vantaggio. Il Camerun ha provato a reagire con Choupo-Moting al 58′ ma l’attaccante del Bayern Monaco non è riuscito a superare Sommer che si immola, salvando in angolo. Con gli africani alla ricerca del pari, gli elvetici hanno sfruttato gli spazi e al 68′ Widmer ha servito Vargas, ma Onana si è superato mandando in angolo. Nel finale di gara, all’82’ ancora rosocrociati vicini al raddoppio: traversone basso dalla sinistra del neo entrato Rieder per Seferović che ha mancato la deviazione di pochissimo. Lo stesso Seferovic in pieno recupero ha fatto tutto bene in area calciando a botta sicura: respinta di un difensore, 1-0 e game over.