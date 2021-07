Mondiali Qatar, tutto quello che c’è da sapere: quando iniziano, calendario e formula

La sbronza post vittoria è ancora fresca: l’Italia è campione d’Europa. E allora perché non continuare a sognare, puntando un po’ più in là, un po’ più su. Tra poco più di un anno c’è un altro appuntamento con la storia per la squadra di Roberto Mancini: il Mondiale di Qatar. Un torneo insolito per tanti motivi.

Primo tra tutti: il prossimo Mondiale non si giocherà d’estate come si è sempre fatto, ma nel cuore della stagione sportiva, tra novembre e dicembre. Questo perché in Qatar, dove si svolgerà l’evento, sarebbe impossibile giocare alla fine dei campionati, quando le temperature sarebbero ingestibili per una partita di calcio.

Quando si giocherà il prossimo Mondiale in Qatar: l’evento prenderà il via il 21 novembre 2022 e finirà il 18 dicembre 2022. Poco meno di un mese per decidere il torneo che per l’ultima volta sarà a 32 squadre: dal 2026, infatti, le nazionali partecipanti diventeranno 48. Il prossimo Mondiale si giocherà in 5 città e in 8 stadi.

L’inedita formula del Mondiale di Qatar imporrà modifiche anche ai campionati nazionali. La Serie A, ad esempio, dovrebbe fermarsi. Circa due mesi di stop, tra ottobre e dicembre, poi la fine del campionato posticipata a giugno inoltrato. L’Italia di Mancini è già proiettata lì, con un Europeo in tasca e la voglia di prendersi il mondo.