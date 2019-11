‘Mondo Macchina Mondo Vivente’ a Roma

Nell’ambito del ciclo di incontri ‘Mondo Macchina Mondo Vivente’, ideato e promossa dall’Ambasciata di Francia in Italia in collaborazione con Institut français Italia, avrà luogo all’Ecole française de Rome, nelle due giornate di 14 e 15 novembre, un convegno che intende confrontare opere di vari specialisti degli imperi spagnolo e portoghese e di Roma sull’argomento della storia naturale e delle sfide del sapere e del controllo politico che la storia naturale (e le sue possibili definizioni) rappresenta a partire dal XVI secolo, ossia dall’ampliamento degli orizzonti orientali e occidentali delle penisole italiana e iberica.

Interrogando «L’atelier romano della storia naturale», Babel-Roma (questo il titolo dell’iniziatia) affronterà in un primo tempo l’argomento delle «culture naturali degli imperi» ossia delle relazioni sviluppate (o meno) da portoghesi e spagnoli con la Roma pontificia a proposito dei nuovi saperi sulle nature del mondo. In un secondo tempo, si concentrerà invece sulla «deposizione del mondo ai piedi del pontefice», attraverso il confronto di inchieste ed esperienze di descrizione e ricomposizione del mondo naturale in seno alla capitale pontificia e nel contesto di un rapporto rinnovato con le lingue conosciute e sconosciute, dotte e vernacolari.

Saranno presenti, in qualità di relatori, i seguenti esperti della materia: Elisa Andretta (CNRS, LARHRA), Antonella Romano (EHESS, CAK), Maria Antonietta Visceglia (La Sapienza Università di Roma), Dejanirah Couto (EPHE, SAPRAT), Antonio Andrade (Universidade de Aveiro), Emma Sallent Del Colombo (Indipendent Scholar), Leonardo Carrío Cataldi (British Academy-University College London), José Pardo-Tomás (CSIC, IMF), Juan Carlos Estenssoro (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, CRIAL), Fernando Bouza (Universidad Complutense, Madrid), Jean-Marc Besse (CNRS, Géographie Cité/EHESS), Jean-Louis Fournel (Université Paris 8 – Vincennes Saint- Denis, UMR Triangle e LER), Florike Egmond (Leiden University), Giovanni Pizzorusso (Università di Chieti), Rafael Gaune (Pontificia Universidad Catolica de Chile), Olivia Adankpo (Ecole française de Rome), Michela Bussotti (EFEO), Oury Goldman (EHESS, CRBC, CAK), Rafael Mandressi (CNRS, CAK), e moltilatri.

Giovedì e venerdì 15 novembre (dalle 9 alle 17:30) ‘Babel-Roma, La storia naturale del mondo e il suo atelier romano (1450-1650)’. Presso la Ecole française de Rome, in Piazza Navona, 62 – Ingresso libero

