Monica Bellucci rifiuta Sanremo 2020: il motivo

Più che a colpi di musica il festival di Sanremo 2020 si sta avvicinando al debutto a suon di polemiche. Sono state infatti numerose le critiche rivolte al festival in questi giorni, e in particolar modo al direttore artistico Amedeus, finito nell’occhio del ciclone per aver sminuito, secondo l’opinione pubblica, la figura della donna.

Hanno fatto il giro d’Italia infatti le dichiarazioni del presentatore, che nel descrivere Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, l’aveva fatta utilizzando quasi esclusivamente l’aggettivo bella, per poi aggiungere “una donna capace di stare sempre un passio indietro al suo uomo”. Parole che hanno fatto discutere alzando un polverone mediatico che ancora oggi avvolge l’inizio di Sanremo 2020.

Monica Bellucci non va a Sanremo

Ad arricchire di un ulteriore giallo il già intricato copione del festival di Sanremo 2020 ci ha pensato Monica Bellucci, che tramite il suo ufficio stampa ha fatto sapere che non parteciperà al prossimo festival come super ospite nonostante fosse stata già annunciata, anche se non ufficialmente.

Il motivo del rifiuto di Monica Bellucci? È spiegato all’interno del comunicato: “Il signor Amadeus e io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme ma per cause di forze maggiore non è stato possibile”. Questo quanto si apprende dal comunicato stampa di Monica Bellucci, che amplifica quindi rumors e polemiche intorno al nuovo festival di Sanremo, che di certo non inizierà nel mondo più sereno.