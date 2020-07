Monica Leofreddi, età e marito della conduttrice televisiva

In apertura di trasmissione Pierluigi Diaco, conduttore di Io e te su Rai 1, ha voluto dedicare un messaggio a Monica Leofreddi. Ha dichiarato infatti di averla chiamata dopo aver letto un suo sfogo sui social. Il motivo? La conduttrice non appare in Tv da un po’ e nei palinsesti del prossimo anno non è presente.

Diaco ha espresso vicinanza alla collega e ha per questo voluto invitarla in trasmissione. Scopriamo quindi meglio chi è Monica Leofreddi anche se la popolare conduttrice non ha più bisogno di grandi presentazioni visto che nel corso degli anni è riuscita a farsi conoscere dal pubblico a casa che l’ha apprezzata sempre per la sua professionalità e bravura.

Chi è Monica Leofreddi

Monica Leofreddi è una giornalista e conduttrice televisiva: è nata a Roma l’8 aprile 1964 ed ha 55 anni. Per anni è stata uno dei volti noti della rai, tanto da essere al timone dei principali programmi de pomeriggio. Da qualche tempo però non appare più in telkevisione, a parte qualche sporadica ospitata.

Una vicenda per cui si è sfogata sui social: “Io sono sempre ad aspettare che si apra la mia porta per tornare a lavorare. Ho bussato a tanto e credetemi, ho fatto anche telefonate che mi sono costate tanto, non ho mai perso la mia dignità ma mi sono spinta molto oltre il mio orgoglio. Non bisogna mai avere rimpianti e per questo non si deve avere paura di chiedere aiuto. Il compromesso non è mai stata la mia chiave per aprire le porte ma non per questo si deve smettere di lottare”.

Monica Leofreddi è sposata Gianluca Delli Ficorelli da cui ha avuto due figli. La ua carriera è iniziata quando era giovane e prosegue con successo tuttora, a parte questa parentesi in cui non le è stata ancora affidata una trasmissione.