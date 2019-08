MonsterMatch, non solo app di dating

MonsterMatch, che cos’è? In queste settimane, o per meglio dire mesi, il nome MonsterMatch sta prendendo sempre più piede. Ma di cosa si tratta? Facilmente, potrebbe essere definito come una sorta di app di dating, vale a dire di un meccanismo che si incentra sugli ‘incontri’ tra persone, prima virtuali e poi, chissà. Ma no. Non è solo così.

MonsterMatch, cosa c’è dietro il nuovo fenomeno digitale

MonsterMatch è un meccanismo che, nell’oceano della cibernetica, permette di localizzare, per così dire, attraverso le semplicità operative di un game e di una app, le trappole e i grandi ‘mostri’ che si possono nascondere dietro i dating.

Profili fake, impostori, procacciatori di guai… e non solo. Attraverso meccasmismi di algoritmi e di analisi tecnica, il sistema MonsterMatch permette, sottoforma di game, di analizzare le zone ombra del dating.

Il funzionamento è semplice. In pratica funziona su un algoritmo che compie una scelta automatica partendo da una presunzione di valutazione per analizzaare i presunti profili fake, e permette di rimuovare da una sorta di pagina di preferenze e di contatti disponibili tutti quei profili che sono negativi e pericolosi.

“È una sorta di effetto collaterale di una tecnologia pensata per suggerirti il meglio del meglio — racconta Berman l’ideatore — e, invece, limita le possibilità. Credo che tutti debbano avere uguali opportunità di trovare l’amore online e gli sviluppatori delle app per appuntamenti dovrebbero rendere il codice degli algoritmi che usano più trasparente in modo da permettere una verifica esterna”.

Una trasparenza che consentirebbe di rendersi conto se l’algoritmo sta discriminando o meno determinati individui e, in caso, di porre tempestivamente rimedio. Berman è fiducioso: il mercato, sempre più competitivo, spinge in questa direzione.

Ma nel frattempo lo sviluppatore, che l’amore l’ha trovato e non ha più bisogno delle app di dating, suggerisce un trucco per aumentare le proprie opportunità su Tinder: “Cancellare il profilo esistente e crearne uno nuovo utilizzando credenziali totalmente diverse, come un nuovo numero di telefono. Così elimineremo le tracce delle nostre preferenze e potremo ricominciare da capo”. Pronti a nuovi, mostruosi, incontri.