Montagna, precipita sul Duranno dopo malore: morto escursionista

(Adnkronos) – Un uomo di 52 anni è precipitato dal sentiero ‘Osvaldo Zandonella’ (Belluno) sulla Spalla del Duranno a causa di un malore, perdendo la vita. I fatti risalgono a questa mattina alle 11.20, quando la centrale del 118 è stata contattata da un escursionista che ha segnalato che il suo compagno – dopo aver lamentato un malore al torace – si era piegato su se stesso cadendo fuori dal sentiero, sparendo alla vista dell’amico. Risaliti alle coordinate, sul posto è volato l’elicottero del Suem (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza in Italia) di Pieve di Cadore che ha subito visto il compagno fare segnali sulla verticale del punto in cui l’amico era precipitato.

Scendendo una quarantina di metri, l’equipaggio ha individuato il corpo senza vita dell’uomo. Ai soccorritori, dunque, non è restato altro da fare che constatare il decesso del 52enne. Imbarellata e messa in sicurezza la salma, i soccorritori sono risaliti e l’infermiera è andata dall’amico, per dargli notizie e conforto. Ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata con il verricello e trasportata a Perarolo, dove si trovavano un squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore, per eventuale supporto alle operazioni, e una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo, per i rilievi del caso.