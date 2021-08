Monte Tuscolo in fiamme in più punti nella nottata

Monte Tuscolo in fiamme in più punti nella nottata: a causare gli incendi sarebbero stati uno o più piromani attorno alle 2. Hanno lavorato sul posto i Vigili del Fuoco di Nemi, Frascati, la protezioni civili di Monte Compatri, Monte Porzio, Frascati il Gamberone San Cesareo, Asa Rocca di Papa, Gabi Zagarolo per diverse ore fino alle prime luci dell’alba, in un punto impervio del monte che prendeva ben tre comuni: Grottaferrata, Monte Porzio Catone e Monte Compatri. Il monte anche quest’anno è stato devastato dagli incendi dei piromani, come accade da circa vent’anni in cui ogni estate viene perpetrato questo perpetrato questo crimine all’ecosistema di uno dei monti più famosi del Lazio.