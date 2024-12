Montefiascone: al via la Festa dell’Olio e dell’Olivo

MONTEFIASCONE – È in programma oggi e domani a Montefiascone, al Prato Giardino comunale in piazzale Roma, la Festa dell’Olio e dell’Olivo. La manifestazione è organizzata dalla rete di imprese Montefiascone in Vetrina che coinvolge oltre 50 aziende e attività della città, finanziata dalla regione Lazio. Un’iniziativa, in collaborazione con la Pro Loco Montefiascone e con il patrocinio del comune di Montefiascone, che promuove le tipicità locali attraverso un programma di degustazioni guidate, show cooking, conferenze e momenti di socializzazione. L’inaugurazione della Festa dell’Olio e dell’Olivo si terrà oggi alle 15,30. Interverranno la presidente della rete di imprese Montefiascone in Vetrina Alessandra Di Tommaso, la sindaca di Montefiascone Giulia De Santis e Vincenzo Peparello di CAT Sviluppo Imprese Management. Seguirà, alle 16, la degustazione di oli Evo di Montefiascone con Piero Palanti, degustatore della guida Extravoglio. Alle 17 altra degustazione guidata, con Stefano Asaro di Slow Olive Lazio – Presidio Slow Food Olivi Secolari. Il pomeriggio proseguirà alle 18 con lo show cooking di Marco Ceccobelli dell’agriristorante Il Casaletto di Grotte Santo Stefano e alle 19 di nuovo una degustazione guidata con Stefano Polacchi, curatore della guida Oli d’Italia 2024 del Gambero Rosso. Alle 21 conclusione con Evo Cocktail a cura di Bar Italia, Bar Maspes Bistrot e Bar Red Lions. La giornata di domani inizierà alle 10 con la dimostrazione di potatura degli olivi a cura dell’agrotecnico e maestro potatore Renato Pavia. A seguire (11,30) la conferenza “Olio Evo: proprietà nutrizionali e terapeutiche”, relatrice Benedetta Pagliaccia. Alle 13 seconda edizione della Sagra dell’Acquacotta. Nel pomeriggio alle 17 show cooking di Emanuela Costantini di Osmosi Montefiascone e a seguire Ice Cream Show in cui degustare il gelato all’Evo di Montefiascone con Dario Cappelletto della Gelateria Croco (alle 18). La manifestazione termina con la degustazione guidata di olio EVO locale alle 19 con Diana De Santis, docente di analisi sensoriale dell’Università della Tuscia. Nella due giorni della Festa dell’Olio e dell’Olivo è possibile partecipare alla visita guidata al centro storico di Montefiascone dal titolo “Montefiascone: storia e sapori d’olio”. Partenza alle 15,10 dall’ufficio turistico e arrivo alle 16 al Prato Giardino per la degustazione guidata di Evo (info e prenotazioni: 0761.832060 – 349.3619681 – ufficioturistico.montefiascone@gmail.com)