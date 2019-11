Monterotondo, con patente scaduta da 6 anni investe runner: denunciato

Un 66enne è stato investito ieri mentre faceva jogging in via Castelchiodato a Monterotondo, alle porte di Roma. L’uomo ferito gravemente è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea dove è ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito l’automobilista, un 56enne con la patente scaduta dal 2013, ha perso il controllo del mezzo colpendo il runner. Il 56enne è stato denunciato per lesioni stradali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monterotondo.