Montesano Pasquino 4.0: da Fb su Roma ed il governo

Comico di razza, attento osservatore – e dunque poi feroce critico – della nostra società, pochi come il rodato ed arguto Enrico Montesano hanno la capacità di racchiudere in due battute una denuncia, altrimenti prigioniera di deprimenti ed amare evidenze, per altro mai ascoltate.

Così, cavalcando l’unico mezzo di comunicazione rapido ed implacabile, il comico della Garbatella (un tempo), ha dato prova e misura del suo immenso talento commentando dal suo punto di vista l’attuale situazione socio-politica che viviamo.

Attraverso quella che ha ribattezzato infatti ‘Rassegnazione Stampa‘, attraverso Fb Montesano (alla stregua di un Pasquino 4.0), è partito dalla cronaca di tutti i giorni fino a coinvolgere i nostri istitutori.

Intanto Roma ed i suoi mille problemi: “Grande successo per il comune di Roma, la plastica in cambio dei biglietti dell’Atac: ad Alba Parietti gli hanno dato l’abbonamento annuo“. Poi, “L’altro giorno un mio amico è cascato in una buca a Barberini ed è riuscito a Conca D’Oro”, quindi sempre sulle buche, problema lamentato anche dai giocatori giallorossi, che hanno denunciato l‘impossibile asfalto di via di Trigoria: “La Raggi ha provveduto subito, con mazze e palline per i giocatori. La società invece ha sostituito l’allenatore con Tiger Woods!”.

Infine, e qui Montesano non se le risparmia, la politica: “Il governo ha nominato 42 sottosegretari… aò 42 Alì Babà si era fermato a 40!!!”. Precisa quindi la bacchettata riservata a Di Maio: “Alla Farnesina ‘so stati tutti contenti de Di Maio, dice. ‘finalmente abbiamo un italiano che parla l’inglese come l’italiano”.

Max