Montessori a rischio – Pratelli: “Siamo a fianco della scuola, una realtà preziosa che non può chiudere”

“Domani parteciperò convintamente, alla lezione aperta nel cortile dell’IC Montessori-‘Maria Clotilde Pini’, per essere al fianco della comunità scolastica e per ribadire il nostro impegno come Roma Capitale per la risoluzione in senso positivo di quello che in questi giorni sta preoccupando il corpo docente, le famiglie, i ragazzi e le ragazze”.

A dichiararlo è l’assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, in merito alla vicenda che ha visto il VII Circolo Didattico, scuola che da oltre 70 anni segue il metodo di Maria Montessori (nella foto), diventare lo scorso anno l’Istituto comprensivo Montessori “Maria Clotilde Pini”, con la costituzione sperimentale di una prima classe della sezione di scuola secondaria di primo grado rappresentando così il primo istituto interamente a metodo della capitale, ma che per l’anno 2023/24 ha visto negarsi l’autorizzazione alla partenza della nuova prima classe della sezione delle medie.

“In queste settimane – ha proseguito Pratelli – c’è stata una fitta interlocuzione e tanto lavoro con ogni parte coinvolta, dall’Usr al Ministero, con lo scopo di superare le problematiche e trovare una soluzione per garantire che una delle esperienze pedagogiche più apprezzate e studiate nel mondo possa esistere a Roma. Confidiamo nell’impegno del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale – ha proseguito Pratelli – perché una sperimentazione educativa di così grande valore non può essere messa in discussione e tantomeno interrompersi.”

