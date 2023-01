Monza, 15enne spinto sotto treno a Seregno: fermati due minorenni

(Adnkronos) – Due minorenni sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e tentata rapina per aver spinto ieri un 15enne sotto un treno in transito alla stazione di Seregno (Mb), con lo scopo di rubagli la felpa. Il fermo è stato eseguito dagli della polizia di Stato della questura di Monza e della Brianza insieme ai colleghi della sezione polizia ferroviaria di Monza e disposto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, che giunto in questura ha condotto e diretto le indagini degli investigatori. I due giovani sono stati accompagnati dai poliziotti e ristretti presso il Cpa di Torino.