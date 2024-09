Monza, aggredisce 60enne con una mazza da baseball: minorenne fermato per tentato omicidio

Aggredito con una mazza da baseball nel garage di casa a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. La vittima un 60enne è ora ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo di Monza. Mentre nelle ultime ore è stato fermato dai carabinieri un ragazzo minorenne italiano che vive nella zona ed è indiziato di tentato omicidio. Sono stati trovati anche abiti macchiati di sangue in casa del ragazzo, sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato in un istituto penale per minori.

A dare l’allarme nella tarda serata di martedì 24 settembre è stata una coppia che rincasando in auto è scesa in garage. Lì hanno trovato il 60enne in una pozza di sangue, dopo essere stato aggredito con una mazza da baseball.

E’ scattata subito la chiamata al 112 per far arrivare sul posto l’ambulanza e i carabinieri della compagnia di Desio che hanno trovato l’uomo nel garage condominiale, in stato di semi-incoscienza, riverso a terra e sanguinante. Portato al San Gerardo di Monza, è stato ricoverato in prognosi riservata.

Nel garage è stata trovata anche la mazza da baseball in acciaio utilizzata per l’aggressione e repertata poi dai carabinieri della squadra rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale di Monza.

Le indagini, condotte dai militari della tenenza di Cesano Maderno, della compagnia di Desio e del nucleo investigativo, per l’intera notte e nella giornata di ieri, con l’acquisizione di testimonianze e di eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza, “hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in capo ad un minorenne italiano della zona”, fa sapere una nota dei carabinieri di Monza e Brianza.