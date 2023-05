Monza, palpeggia nipote minorenne durante pigiama party: arrestato 50enne

(Adnkronos) – Ha approfittato di pigiama party organizzati presso la propria abitazione fra cuginetti per palpeggiare la nipote minorenne nelle parti intime. Per questo un 50enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Monza. La misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, vede l’uomo indagato per violenza sessuale aggravata.

I fatti sono maturati in un contesto familiare in quanto la vittima è nipote dell’indagato. Le indagini, avviate l’anno scorso a seguito della denuncia sporta presso i carabinieri dai genitori della vittima, si sono basate sulle audizioni protette di vittime e testimoni. Le dichiarazioni convergenti sono state poi confermate in sede di incidente probatorio e hanno delineato un grave quadro indiziario a carico dell’uomo, la cui condotta, come rilevato dal gip, “è sintomatica di attrazione irrefrenabile verso soggetti immaturi la cui capacità di resistenza a offerte sessuali insidiose è assai debole”.

Il 50enne inoltre, avrebbe esercitato pressioni sui familiari per ritrattare le dichiarazioni rese, con minacce a voce o facendo leva sui sensi di colpa. L’indagato è stato rintracciato dai militari a Cusano Milanino ed in seguito associato presso un istituto di custodia, come disposto dall’autorità giudiziaria mandante.