Monza, rissa a partita di calcio bambini: denunciato genitore

(Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Seregno hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria un 47enne residente a Muggiò. L’uomo è indagato per i reati di lesioni personali gravissime con perdita di un organo e rissa commessi nei confronti del 44enne, dirigente e allenatore in seconda della squadra giovanile Spgii dell’oratorio Sant’Ambrogio di Seregno.

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma e coordinate dalla procura di Monza, hanno permesso di ricostruire che domenica pomeriggio, poco dopo le 18, sulle gradinate del campo da calcio dell’oratorio Polisportiva Sant’Ambrogio di via Don Carlo Gnocchi 4, di Seregno dove era in corso l’incontro della categoria under 9 valida per il torneo Polis Cup tra le Asd. Polis Sgpii e Lions San Carlo di Muggiò, il 44enne, accortosi che sulle gradinate si stavano scaldando gli animi dei genitori delle due squadre, è salito sugli spalti per cercare di riportare la situazione alla calma ma è stato colpito alla schiena da qualcuno che ha sferrato un violento calcio.

Calmatasi la situazione, l’uomo ha fatto rientro a casa con la propria moglie ma, nel corso della serata, all’acuirsi del dolore, ha deciso di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Desio dove, a causa delle lesioni interne riportate, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza, subendo l’asportazione del rene sinistro.

Le indagini, grazie all’analisi delle informazioni raccolte dai testimoni, hanno in breve tempo permesso di ricostruire i fatti e, con ampia probabilità, identificare nel 47enne di Muggiò il responsabile, riconosciuto da almeno tre testimoni, del calcio sferrato contro il 44enne.