(Adnkronos) – Letizia Moratti rimette le deleghe di vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. “Per rispetto dei cittadini, con senso di responsabilità e in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l’esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo per rendere nota la mia posizione”, spiega in una nota in cui motiva la scelta di dimettersi.