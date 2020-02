Morgan al telefono a Vieni da Me: “Ho reso Bugo ricco” e poi apre alla pace

Colpo di scena nella trasmissione odierna di Vieni da Me, dove è ospite la mamma di Morgan per difendere il cantante dopo la querelle con Bugo. Il cantante Morgan è intervenuto in collegamento telefonico per dire la sua e chiarirsi con la madre, con la quale aveva interrotto i rapporti.

Vieni da me, Morgan cosa ha detto in trasmissione. “Sono un uomo libero, non ho offeso nessuno. Voglio bene a Bugo”

“Credo profondamente nelle regole, sono poesie, sono musica. Quello che ho fatto con Bugo è stato per Bugo, perché lui non esisteva, ora è primo in classifica. Dovrebbe ringraziarmi” ha detto Morgan. “Non ho usato insulti o parole di violenza, gli ho detto le cose elegantamente. Lui mi ha messo i piedi in testa e ha violentato la canzone di Sergio Endrigo”.

La mamma ha risposto : “Devi volergli bene a Bugo, dovevate risolvere le cose fuori dal palco. Bisogna fare del bene sempre!” Il cantante ha risposto: “Io gli ho fatto benissimo, ha fatto 12 milioni di visualizzazioni! L’ho reso ricco.Ognuno si esprime con i mezzi che ha: se a Mike Tyson dai uno schiaffo, ti risponde con un pugno. Se offendi Ungaretti ti risponde con una poesia, se offendi Morgan con una canzone, lui ti risponde con una canzone”.

“A me non interessano le altre cose, voglio solo che stai tranquillo e continui a lavorare. Ti voglio solo vedere, non mi importa degli altri” gli ha detto la mamma Luciana. “Vi interessa sapere cosa ho da dire o no? Altrimenti ciao!” ha tuonato Morgan. “Nessuno mi difende – ha continuato il cantante – solo Dio mi difende. Quando dico così, vuol dire che sono solo”.

Dopo essersi sfogato, Morgan apre alla pace con Bugo: “Quanto sarebbe bello risolvere tutti questi problemi, e cantare insieme la canzone” ha ammesso.