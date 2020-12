Morgan bocciato per Sanremo: “Fatto fuori per una scelta artistica risibile”. Forse Bugo tra i Big

“All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”.

E’ stato lo stesso Morgan, attraverso il suo profilo Instagram, ad annunciare di essere stato ‘trombato’ dalla lista dei 26 Big che saliranno sul palco in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo. A quanto sembrerebbe, il fatto che l’ex Blue Vertigo appaia come giurato sia in ‘AmaSanremo’, che per la finale di ‘Sanremo Giovani’, potrebbe aver ‘inficiato’ su una sua eventuale presenza anche nell’ambito della gara. Chissà, forse il musicista sarebbe suo malgrado protagonista di una ‘sovraesposizione’ poco gradita.

Morgan: “Mi è venuta voglia di pubblicare un disco gratuito per chi ha sete di musica”

Coe se non bastasse poi, ironia della sorte, tra i Big sembrerebbe invece figurare proprio il suo ‘ex compagno d’avventura’, Bugo! Tuttavia, nonostante la ‘botta’, da come si pone attraverso il post, Morgan ha preferito non scadere in polemiche, vittimismi o, peggio, anche in tutto sommato legittime scenate di rabbia: “Infatti il mio buon umore – rassicura il musicista – mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica, in questo caso si tratta del mio lavoro di riarrangiamenti e di interpretazione in chiave moderna del repertorio della musica dal periodo barocco di Vivaldi e Scarlatti fino all’impressionismo francese di Ravel e Satie, passando ovviamente per Bach e Beethoven che non devono mai mancare quando si tratta di scelte di grandi capolavori, ma questo credo che uno che si chiama Amadeus lo sappia. O no? Che ridere. Questo album è stato realizzato in nove anni di lavoro e di costruzione sonora. Ho l’entusiasmo e l’onore di condividerlo in questo giorno ironicamente e paradossalmente nemico di ogni scelta che possa dirsi artistica. Ma quando ci troviamo di fronte al vuoto non spaventiamoci e sempre ricordiamoci che si può riempirlo con i sonetti di Shakespeare”.

“Le brutte intenzioni, la maleducazione… la tua ingratitudine, la tua arroganza…”

E dire che, appena un anno fa, dopo una brutta lite, Morgan ‘bacchettava’ Bugo con un testo improvvisato prma di salire su palco, che recitava: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”. Frasi quasi profetiche che stavolta, a ragione, l’eccellente musicista potrà dedicare a ‘qualcun’ altro…

Max