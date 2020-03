Morgan di nuovo papà: nata la terza figlia, ecco come si chiama

È nata la terza figlia di Morgan, l’ex leader dei Bluvertigo, all’anagrafe Marco Castoldi. Dopo la grande visibilità ottenuta nell’ultima edizione del Festival di Sanremo che ha visto Morgan e Bugo squalificati dalla kermesse canora, oggi torniamo a parlare del cantante poiché nelle ultime ore è nata la figlia Maria Eco.

A darne notizia su Facebook il Dj Ricc Frost: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan“. Nonostante l’annuncio sui social da parte dei genitori al momento non è giunta alcuna conferma o dichiarazione ufficiale. Per Morgan si tratta della terza figlia, prima di Maria Eco, infatti, Castoldi ha avuto Anna Lou (nata dalla relazione con Asia Argento) e Lara (nata dalla fidanzata Jessica Mazzoli).

Morgan in monopattino canta “Le brutte intenzioni”

Nelle ultime ore Morgan è stato al centro di un video che ha fatto il giro del web. Immortalato da una ragazza alla finestra, l’artista è stato ripreso mentre giravano in monopattino per le strade di Milano. Una ragazza dalla finestra gli domanda: “Domani vieni anche tu? …ti aspettiamo?” riferendosi ai flashmob al balcone. E Morgan: “Alle sei? Cosa Cantiamo?”. “Eh, quello che vuoi!”. E così Marco Castoldi risponde: “Sì, allora facciamo questa: “Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera. E l’ingratitudine la tua arroganza…”.