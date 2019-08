Morire a 15 anni, in vacanza, giocando a calcetto

Una di quelle notizie che pesa dare. Una disgrazia sulla quale finiscono per ‘gravare’ diversi elementi che, se presi separatamente, dovrebbero garantire gioia e spensieratezza: adolescenza, vacanza, calcio e divertimento.

Ma ieri sera il destino ha deciso di metterci le mani, rimescolando il tutto in negativo, ed ecco così che per un allegro ragazzo di 15 anni, in vacanza a Francavilla a Mare (alle porte di Pescara ma provincia chietina), una serena partita a calcetto tra amici si è trasformata in una drammatica fatalità.

Il ragazzo, che da Milano si trovava nella località abruzzese in vacanza con la famiglia, nel bel mezzo della partitella si è improvvisamente accasciato a terra gettando i suoi compagni nel panico. Attirata dal trambusto, una veterinaria che stava cenando in una vicina pizzeria, è accorsa per prestare i primi soccorsi.

Stesso iter, quello praticato dal personale del 118, giunto pochi minuti dopo sul campo di calcetto. Trasportato all’ospedale di Chieti in condizioni gravissime, nonostante i disperativi di rianimarlo purtroppo il 15enne è spirato…

Max