Continuano le indagini sul decesso di Margaret Spada la 22enne siciliana morta a Roma dopo essersi sottoposta ad un intervento di rinoplastica in un centro medico. Nel giorno dei funerali della ragazza a Lentini, i carabinieri del Nas, su delega della procura di Roma, sono andati, oggi 18 novembre, negli uffici della Regione Lazio per acquisire carte e documenti relativi allo studio medico di viale Cesare Pavese dove lo scorso 4 novembre la ragazza era andata per sottoporsi a un intervento di rinoplastica parziale. La giovane sarebbe stata colta da malore durante l’operazione ed è morta tre giorni dopo. La procura ha aperto un fascicolo con due medici indagati per omicidio colposo.

Morta a Roma dopo rinoplastica: Nas in Regione per acquisire documentazione

I carabinieri, coordinati dal pm Erminio Amelio, acquisiranno anche la relazione della Asl dalla quale emergerebbe che nella struttura medica la 22enne non è stata sottoposta a una “corretta e pronta rianimazione cardiopolmonare prima dell’intervento del 118″. Agli atti verranno inclusi anche i documenti relativi alle mancate autorizzazioni dello studio. I Nas effettueranno anche un nuovo sopralluogo nello studio, già sotto sequestro, per svolgere un inventario e verificare le strumentazioni di emergenza eventualmente presenti.

L’autopsia

Secondo il quadro parziale emerso durante l’autopsia, eseguita presso l’istituto di medicina legale di Tor Vergata, la morte della 22enne è avvenuto per arresto cardiocircolatorio in un quadro ricollegabile a una sofferenza acuta, la cui origine dovrà essere accertata con esami istologici e tossicologici.

Gli esami tossicologici dovranno chiarire inoltre cosa sia stato somministrato alla ragazza prima e dopo il malore. All’autopsia, disposta dalla procura di Roma nel fascicolo che vede due medici del centro medico dove si era recata la ragazza indagati per omicidio colposo, hanno partecipato anche i consulenti di parte.

Lutto cittadino nel giorno dei funerali

Centinaia di persone oggi per l’ultimo saluto a Margaret Spada. Un corteo ha accompagnato la bara bianca fino alla chiesa Madre Santa Maria La Cava e Sant’Alfio a Lentini in provincia di Siracusa dove si sono svolti i funerali della 22enne. Il sindaco ha indetto il lutto cittadino mentre gli istituti scolastici comprensivi e superiori del comune hanno rispettato un minuto di silenzio. Una intera comunità in lutto come sottolineato durante l’omelia don Maurizio Pizzo, parroco della chiesa di Lentini.

Il parroco: “La perdita di una ragazza che ha ancora una vita davanti, è una perdita per tutta una comunità

“Cara Margaret, noi non ti vediamo. Ma tu, spero, possa vederci – ha detto il parroco don Maurizio Pizzo durante l’omelia – Vedere che siamo tutti qui, tanti insieme ai tuoi cari. Sì, perché la perdita di una ragazza che ha ancora una vita davanti, è una perdita per tutta una comunità. La vita a volte ci riserva docce gelate. A volte avviene che, come un nubifragio improvviso, eventi della vita ci travolgono facendoci riscoprire tutti più fragili, più impotenti, più vulnerabili. Questa perdita sicuramente ci fa capire ancora di più il valore di una persona, di ogni vita, di ogni attimo irripetibile, il bisogno ancora di più di unione, la necessità di un mutuo sostegno”.