Morta la sorella di Romina Power: “Ha perso la sua battaglia contro la leucemia”

Grave lutto per Romina Power: la cantante ed ex moglie di Al Bano, infatti, ha annunciato di aver perso la sorella Taryn, che aveva 67 anni. La donna ha perso la sua battaglia contro la leucemia, scrive Romina sul suo profilo Instagram, dove ha annunciato la triste notizia.

“Mia sorella Taryn ha raggiunto i miei genitori ieri alle 9e53 del mattino – ha Romina Power sul social -. Era a casa sua nel Wisconsin, circondata dai suoi quattro figli e dai nipoti dopo che, per un anno e mezzo, stava combattendo contro la leucemia. Ci ha lasciati un essere luminoso, una donna fantastica, una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella speciale. Era speciale per il suo umorismo, per l’amore per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore”, ha raccontato in poche struggenti righe Romina.