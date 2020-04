Morta Susanna Vianello, addio la speaker di Radio Italia Anni 60 Roma

La speaker di Radio Italia Anni 60 Roma Susanna Vianello non ce l’ha fatta. A riportare la notizia è il giornalista Andrea Vianello che su Twitter questa mattina scrive: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

Tantissimi i messaggi increduli degli utenti che da tempo seguivano Susanna Vianello tra cui anche Salvo Sottile che scrive “Ci mancherà tantissimo, donna dolce e generosa” o Tommaso Labate “Sono senza parole, Andrea. Ti abbraccio forte”. La morte di Susanna Vianello ha commosso anche tanti suoi fan che amavano ascoltarla alla radio: Che dolore! Che colpo forte. Prego e faccio memoria…7 anni di Twitter anche con lei. Un abbraccio a lei e ai suoi familiari” scrive un utente.

Susanna Vianello: chi è la speaker radiofonica morta oggi

Susanna Vianello è un speaker radiofonica, molto nota anche dagli utenti dei social network per via del suo profilo Twitter molto seguito. La donna avrebbe compiuto 50 anni tra pochi giorni ma purtroppo la sua vita è stata stroncata da un cancro. Susanna Vianello è nata dall’unione di Wilma Goich ed Edoardo Vianello, lascia un figlio di 23 anni. Anche Fiorello ha voluto ricordare l’amica Susanna Vianello in un tweet: “Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… Non ti dimenticherò mai”.