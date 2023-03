Morte Astorre, Renzi: “Spiace non aver capito niente prima della tragedia”

(Adnkronos) – “Ciao Bruno. Sei stato un signor professionista della politica, fiero di esserlo. Nei rapporti umani ‘sorridevi e sapevi sorridere’. Sei stato un uomo vero, anche nei confronti più accesi. Mi spiace di non aver capito niente prima della tragedia. Una preghiera per i tuoi. Riposa in pace, amico di mille battaglie, riposa in pace”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook dopo la notizia del decesso del senatore Pd Astorre.

“La notizia della morte di Bruno Astorre è un dolore che lascia senza parole. Nel nostro rapporto non sono mancati scontri, anche duri, legati alla politica, ma non è mai venuta meno una simpatia reciproca. Il mio pensiero e le mie condoglianze vanno alla famiglia e a tutto il Pd”, il commento su twitter del leader di Azione, Carlo Calenda.

“Profondo dolore per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Condoglianze alla sua famiglia e alla comunità del Partito Democratico a nome mio e del gruppo Azione-Italia Viva in Senato”, le parole di Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.