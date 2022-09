Morte Elisabetta, Vittorio Emanuele: “Mirabile esempio di dedizione”

(Adnkronos) – “A nome di tutta la mia Casa, innalzo il mio pensiero alla memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Elisabetta II è stata per tutti un mirabile esempio di dedizione al dovere, di coraggioso altruismo e di straordinaria abnegazione per il proprio popolo e la propria Famiglia. In questa grave ora, desidero esprimere alla Famiglia Reale Britannica il cordoglio di tutta la mia Casa e manifestare in modo particolare a Sua Maestà il Re Carlo la mia affettuosa vicinanza, certo che il grande esempio di Sua Madre continuerà a essere per Lui fonte d’ispirazione per l’avvenire”. Così il Principe Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli.