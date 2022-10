Morti sul lavoro, Sindacati in piazza il 22 ottobre. “A Roma e provincia in due giorni un morto e un ferito nel settore delle costruzioni” denuncia in una nota il segretario generale della Filca Cisl di Roma Nicola Capobianco – Ancora una volta a chiederci e il perché.

Non smetteremo mai di richiamare al massimo l’attenzione sulle norme della sicurezza”. Il 22 ottobre, sottolinea il sindacalista, “saremo tutti in piazza Santi Apostoli in una manifestazione nazionale per chiedere che il tema delle morti sul lavoro sia al centro dell’agenda politica, perché’ riprendendo il discorso del presidente Mattarella nella Giornata nazionale per le vittime sul lavoro, ‘Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita’”.