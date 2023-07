Morto a 99 anni Leandro Agresti, il partigiano ‘Marco’

(Adnkronos) – E’ morto a Firenze all’età di 99 anni Leandro Agresti, nome di battaglia ‘Marco’, uno dei primi partigiani a salire a Monte Morello e uno degli ultimi appartenenti alla Resistenza fiorentina ancora in vita. Lo ha comunicato questa mattina l’Anpi.

Cordoglio per la scomparsa di Agresti è stato espresso dal sindaco di Firenze Dario Nardella. “Conoscevo bene Leandro, il partigiano ‘Marco’ come si faceva chiamare – racconta Nardella – Avevamo fatto insieme molti incontri nelle scuole per parlare della lotta della Resistenza e della Liberazione della nostra città. Un uomo di profondi valori democratici, con lo sguardo sempre rivolto ai giovani e al futuro. Nostro compito adesso – conclude – è di portare avanti i suoi ideali di libertà e democrazia perché nessuno dimentichi mai e perché fatti tanto terribili non si ripetano”.

L’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio si unisce al cordoglio per la morte di Agresti che fu tra i primi, insieme a Lanciotto Ballerin, i a salire su Monte Morello per opporsi all’occupazione nazi-fascista e contribuì alla liberazione di Firenze.

La vice sindaca e assessora alla Cultura, Federica Petti ha dichiarato: “Leandro ha contribuito a portare i valori della Resistenza, dell’antifascismo e della democrazia nelle scuole, raccontando ai ragazzi la sua esperienza in modo che possano adesso essere gli ambasciatori di questi valori. Leandro è rimasto un punto di riferimento per l’Anpi. La sua figura ci mancherà”.