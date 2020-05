Morto Alberto Alesina, l’economista che ha studiato ad Harvard

Alberto Alesina, economista ed editorialista, è morto oggi stroncato da un malore. A riportarlo è il Corriere della Sera, giornale per cui. Scriveva da anni come editorialista economico.

Alesina era infatti un luminare in materia: laureato alla Bocconi di Milano ha proseguito gli studi nella prestigiosa università di Harvard, dove in seguito ha lavorato anche come docente.

Alesina è scomparso all’età di 63 anni. Era nato nel 1957 a Broni, vicino Pavia. Volto noto anche in Tv per le sue frequenti ospitate, è celebre soprattutto per i suoi. Editoriali pubblicati sul Corriere della Sea e il Sole 24 Ore.