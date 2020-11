Morto Andrea Merloni, chi era il presidente della Benelli Moto

Addio ad Andrea Merloni, ex presidente della Benelli Moto, scomparso a 53 anni per gravi problemi cardiaci. Figlio di Vittorio, ex presidente nazionale di Confindustria, Andrea Merloni era noto come presidente dell’Indesit di Fabriano e della Benelli Moto, guidata per 9 anni fino al 2004

Andrea Benelli: chi era, età, carriera, moglie, figli dell’ex presidente della Benelli Moto

Legatissimo a Pesaro, Andrea Benelli faceva parte del Rotary Rossini e frequentava gli eventi mondani in città. Furono le moto a portarlo a Pesaro, oltre al rapporto di amicizia con Augusto Cico Baronciani, il patron della Isopack, azienda di imballaggi.

Quasi un decennio dedicato alla Benelli, cercando di rilanciare il marchio con grande impegno, idee e il lancio di nuovi modelli. Poi la vendita ad un gruppo cinese della casa motociclistica.

Altra grande passione, il mare: Merloni negli ultimi anni si era dedicato ai viaggi a bordo del suo nuovo yacht.