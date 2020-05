Non ce l’ha fatta Andrea Rinaldi: il giovane calciatore del Legnano in prestito dall’Atalanta si è spento dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte. Il 19enne aveva accusato un malore, poi diagnosticato come aneurisma cerebrale, durante una seduta d’allenamento a casa. Dopo un’estenuante lotta Rinaldi se ne è andato nella giornata di oggi.